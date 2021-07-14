"У них всё хорошо": Лайф узнал о состоянии закрытых на изоляции в Японии российских олимпийцев
Ранее стало известно, что у одного из представителей нашей делегации выявили коронавирус. По информации СМИ, им оказался массажист команды по регби-7.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Российские регбистки, которых закрыли на изоляции в Японии, находятся в хорошем состоянии и уже через два дня планируют возобновить подготовку к Олимпиаде. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь Федерации регби РФ Антон Хализов.
"Учитывая, что девочки все здоровы и ни одного положительного теста у игроков нет, у них всё хорошо. Через два дня все тесты будут отрицательные, как до этого было, они продолжат готовиться к Олимпийским играм", — отметил Хализов.
Как подчеркнул менеджер сборной России по регби-7 Алексей Грамотнев, сейчас члены сборной ждут результатов тестирования, после чего и будет приниматься решение о дальнейшей подготовке.
"Стоит отметить, что условия, в которых мы находимся, питание, проживание великолепны, поэтому нам ничего не остаётся, как только ждать. Надеемся, что получим отрицательные результаты тестирования и будем догонять упущенное время и дальше готовиться к нашим главным стартам", — подчеркнул Грамотнев.
Ранее Лайф сообщал, что у члена нашей олимпийской делегации в Японии обнаружили коронавирус. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию.
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