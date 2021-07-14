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"У них всё хорошо": Лайф узнал о состоянии закрытых на изоляции в Японии российских олимпийцев

Ранее стало известно, что у одного из представителей нашей делегации выявили коронавирус. По информации СМИ, им оказался массажист команды по регби-7.

14 июля, 13:16

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Российские регбистки, которых закрыли на изоляции в Японии, находятся в хорошем состоянии и уже через два дня планируют возобновить подготовку к Олимпиаде. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь Федерации регби РФ Антон Хализов.

"Учитывая, что девочки все здоровы и ни одного положительного теста у игроков нет, у них всё хорошо. Через два дня все тесты будут отрицательные, как до этого было, они продолжат готовиться к Олимпийским играм", — отметил Хализов.

Как подчеркнул менеджер сборной России по регби-7 Алексей Грамотнев, сейчас члены сборной ждут результатов тестирования, после чего и будет приниматься решение о дальнейшей подготовке.

"Стоит отметить, что условия, в которых мы находимся, питание, проживание великолепны, поэтому нам ничего не остаётся, как только ждать. Надеемся, что получим отрицательные результаты тестирования и будем догонять упущенное время и дальше готовиться к нашим главным стартам", — подчеркнул Грамотнев.

СМИ: В российской делегации на Олимпиаде в Токио обнаружили коронавирус

СМИ: В российской делегации на Олимпиаде в Токио обнаружили коронавирус

Ранее Лайф сообщал, что у члена нашей олимпийской делегации в Японии обнаружили коронавирус. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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