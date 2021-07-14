СМИ: В российской делегации на Олимпиаде в Токио обнаружили коронавирус
Сейчас на изоляции находится наша женская сборная по регби из-за обнаруженного ковида у массажиста команды.
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У члена российской делегации на Олимпийских играх в Токио обнаружен коронавирус, сообщает агентство Kyodo.
По информации издания, речь идёт о пятидесятилетнем сотруднике, который находится в городе Мунаката на юго-западе Японии. Как сообщает ТАСС, сейчас на изоляции находятся регбистки нашей команды из-за ковида у массажиста. В ближайшие два дня спортсменки будут сдавать тесты, если они будут отрицательными, то девушки выйдут с изоляции.
Напомним, Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Наша сборная в связи с ограничениями WADA выступит без флага и государственного гимна.
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