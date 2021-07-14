СМИ: В российской делегации на Олимпиаде в Токио обнаружили коронавирус

По информации издания, речь идёт о пятидесятилетнем сотруднике, который находится в городе Мунаката на юго-западе Японии. Как сообщает ТАСС, сейчас на изоляции находятся регбистки нашей команды из-за ковида у массажиста. В ближайшие два дня спортсменки будут сдавать тесты, если они будут отрицательными, то девушки выйдут с изоляции.