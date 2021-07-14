ОКР призвал спортсменов не обсуждать Крым, Донбасс и политику на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) в преддверии старта Игр в Токио разослал спортсменам памятку, в которой даёт рекомендации по общению с журналистами и СМИ. Об этом сообщают "Ведомости".

В частности, участников Олимпиады призывают никак не отвечать на вопросы по политическим темам, а вот на вопросы, связанные с движением BLM, рекомендуется ответить, что "это — личное дело каждого".

Темы Крыма и Донбасса также не следует обсуждать, руководствуясь принципом "спорт — вне политики". Также рекомендуется не отвечать на вопросы о допинговом скандале с РФ, так как давать комментарии на этот счёт должны те, кто вводил ограничения. Кроме того, олимпийцев призывают говорить СМИ, что, несмотря на отсутствие флага и гимна на Играх, они всё равно представляют свою страну.

Отдельно в рекомендациях указывается, что спортсменам на ближайший месяц запрещено принимать участие в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров.