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ОКР показал талисманы сборной России на Олимпиаде в Токио

При этом на предстоящих Играх они будут помогать вести аккаунты в соцсетях.

14 июля, 09:54

Видео © ОКР

Олимпийский комитет России показал талисманы нашей сборной на предстоящих Играх в Токио. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

"Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всём, что происходит вокруг. Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", — говорится в сообщении ОКР в соцсетях.

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При этом на предстоящей Олимпиаде они будут помогать вести аккаунты ОКР в соцсетях и сделают "это по-своему".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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