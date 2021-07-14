ОКР показал талисманы сборной России на Олимпиаде в Токио

"Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всём, что происходит вокруг. Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. А кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", — говорится в сообщении ОКР в соцсетях.