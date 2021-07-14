Она вспомнила свой опыт, когда, будучи в другой стране, перед выходом к прессе всегда у всех были заготовки и примерные ответы на вопросы журналистов.

"Спортсмены любой команды не могут выйти на пресс-конференцию, пока их не пробрифуют. Это опыт, взятый из-за рубежа, это не наш опыт, будем честны. Думаю, что это связано с тем, чтобы спортсменов определённое время не нервировать. Потому что соперники могут использовать этот момент, чтобы задать каверзный вопрос, а потом его (спортсмена. — Прим. Лайфа) это выведет из себя, потому что он как-то не так ответил", — отметила Журова.