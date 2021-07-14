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"Опыт, взятый из-за рубежа": Журова прокомментировала появление рекомендаций для олимпийцев по общению со СМИ

Она также вспомнила опыт других стран, когда спортсмены общались с представителями прессы с уже заготовленными ответами.

14 июля, 10:54

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Лайфом рассказала, что опыт создания рекомендаций по общению со СМИ для спортсменов взят нашей страной из-за рубежа и является нормальной практикой.

Она вспомнила свой опыт, когда, будучи в другой стране, перед выходом к прессе всегда у всех были заготовки и примерные ответы на вопросы журналистов.

"Спортсмены любой команды не могут выйти на пресс-конференцию, пока их не пробрифуют. Это опыт, взятый из-за рубежа, это не наш опыт, будем честны. Думаю, что это связано с тем, чтобы спортсменов определённое время не нервировать. Потому что соперники могут использовать этот момент, чтобы задать каверзный вопрос, а потом его (спортсмена. — Прим. Лайфа) это выведет из себя, потому что он как-то не так ответил", — отметила Журова.

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Ранее Лайф сообщал, что спортсменам олимпийской сборной России прислали рекомендации по общению с журналистами во время Игр. В частности, их призвали никак не отвечать на вопросы, связанные с политикой, Крымом и Донбассом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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