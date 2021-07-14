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Глава СПЧ не оценил идею с QR-тату и предложил сразу вводить "чипы в мозг"

При этом авторы инициативы отмечают, что рисунки будут временными, а москвичи смогут сами выбрать эскиз.

14 июля, 14:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал идею с временными QR-тату, которые предложили рисовать москвичам для прохода в рестораны. В беседе с изданием "Подъём" он предложил сразу заменить их "чипами в мозг".

"Надо сразу чипы в мозг вместо татуировок, надо посоветовать этим частникам. Чипы в мозг впаивать это будет надёжнее и ещё веселее, чем татуировки. Зачем полумеры?" — саркастично высказался Фадеев.

Также негативно настроена к данной идее и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По её словам, это перегиб, который только зря будоражит людей.

"Разные ассоциации возникают… Ставить номер вакцинации, мне кажется, это слишком, перегиб. Мне эта идея не нравится", — отметила Поклонская.

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Напомним, ранее Лайф рассказал об идее, которую предложили Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo. Теперь москвичи смогут попасть в заведение по временным татуировкам с QR-кодом, полученным после вакцинации. Авторы инициативы заявляют, что каждый желающий может подобрать эскиз наколки под себя.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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