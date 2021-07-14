Глава СПЧ не оценил идею с QR-тату и предложил сразу вводить "чипы в мозг"

Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал идею с временными QR-тату, которые предложили рисовать москвичам для прохода в рестораны. В беседе с изданием "Подъём" он предложил сразу заменить их "чипами в мозг".

"Надо сразу чипы в мозг вместо татуировок, надо посоветовать этим частникам. Чипы в мозг впаивать — это будет надёжнее и ещё веселее, чем татуировки. Зачем полумеры?" — саркастично высказался Фадеев.

Также негативно настроена к данной идее и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По её словам, это перегиб, который только зря будоражит людей.

"Разные ассоциации возникают… Ставить номер вакцинации, мне кажется, это слишком, перегиб. Мне эта идея не нравится", — отметила Поклонская.