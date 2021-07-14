Пранкеру Эдварду Билу дали два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы
Блогер не сможет тусоваться по ночам и покидать пределы столичного региона. Суд также запретил ему в течение трёх лет садиться за руль.
Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb
Пранкер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Пресненского суда
Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Кроме того, пранкера также лишили водительских прав сроком на три года.
"Приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Бил признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", — отметили в суде.
Теперь для Била установлен ряд ограничений. Молодой человек не может покидать место постоянного проживания в период с 20 часов вечера до 8 часов утра. Также блогеру нельзя выезжать за пределы Москвы и области и переезжать куда-либо без уведомления контролирующего органа.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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