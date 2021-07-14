Пранкеру Эдварду Билу дали два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

Пранкер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Пресненского суда

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Кроме того, пранкера также лишили водительских прав сроком на три года.

"Приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Бил признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", — отметили в суде.