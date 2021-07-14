НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пранкеру Эдварду Билу дали два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

Блогер не сможет тусоваться по ночам и покидать пределы столичного региона. Суд также запретил ему в течение трёх лет садиться за руль.

14 июля, 13:57
16405

Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb

Пранкер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Пресненского суда

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Кроме того, пранкера также лишили водительских прав сроком на три года.

"Приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Бил признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", — отметили в суде.

Пранкер Эдвард Бил пожаловался на "борзеющих" участников ДТП

Пранкер Эдвард Бил пожаловался на "борзеющих" участников ДТП

Теперь для Била установлен ряд ограничений. Молодой человек не может покидать место постоянного проживания в период с 20 часов вечера до 8 часов утра. Также блогеру нельзя выезжать за пределы Москвы и области и переезжать куда-либо без уведомления контролирующего органа.

Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Эдвард Бил раскрыл, чем займётся после судебных разбирательств

Эдвард Бил раскрыл, чем займётся после судебных разбирательств

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пранкер Эдвард Бил пожаловался на "борзеющих" участников ДТП

сегодня в 12:03

На камеру попало, как Джиган во время тренировки по боксу отправил годовалого сына в нокдаун

сегодня в 09:56

В Шереметьево 23 июля возобновит работу терминал С

сегодня в 14:23

Британского легкоатлета поймали на кокаине за девять дней до старта Олимпиады

сегодня в 14:22

В Барнауле мама сожгла новорождённого, объяснив это тем, что у неё случился выкидыш

сегодня в 14:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1