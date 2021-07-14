Супруга неадекватного сибиряка, который 13 июля чуть не скинул трёхлетнего сына с балкона, долгое время покрывала его склонность к насилию и выполняла все его просьбы, несмотря на непрекращающиеся издевательства. По словам женщины, Роман — типичный тиран и шизофреник, который свои комплексы и неудачи вымещал на близких.

"Подзатыльник мог дать, а по руке или лицу шлепок. Постоянно кричала на него за это. Он испугался, что его посадят за заявления. Он привык, что я терпела, а тут — подала на развод. Всё пошло не по его, как он хочет. И вот он решил меня, как он говорит, "наказать" таким образом", — рассказала Ольга Лайфу.

По словам собеседницы, супруг всё время запугивал, что убьёт всех, в том числе и себя, если она решит уйти от него. Однажды женщина всё-таки попыталась сбежать от ревнивца, но тот клялся, что больше не будет её обижать. Ольга поверила тогда ему, но через какое-то время опять всё вернулось на круги своя.

Роман постоянно подозревал супругу в неверности. Как отметила женщина, он проверял всё: видеозвонки, распечатки телефонных звонков, а также устанавливал прослушку. При этом муж "отрывался" не только на жене, но и на её старшем сыне. Например, 10 июля Роман связал пищевой плёнкой пасынка и удерживал его в таком состоянии в течение семи часов. После того как в квартиру пришла Ольга, благоверный набросился на неё с кулаками.

"Он очень хитрый, изворотливый человек. Он знает, как с кем себя вести, в каком обществе как себя показать. Про него можно книгу целую написать. Чудовище! Я просто называю оборотень. У меня и в телефоне "оборотень" записан", — рассказывает о Романе жена.

Когда тиран избивал Ольгу в последний раз, он велел ей поклясться здоровьем их трёхлетнего сына, что она не напишет на ревнивца заявление в полицию. К слову, родственники женщины давно были настроены против такого мужа. По словам собеседницы, заявления в полицию писали как раз её родители.

Сейчас женщина проходит обследование после последнего избиения, у неё сотрясение мозга. Больше всего Ольга боится, что Романа могут наказать не так жёстко. "Он просто выйдет и меня убьёт", — заключила она.

Ранее Лайф рассказывал, что неадекват после развода с женой хотел оставить себе трёхлетнего сына, которым размахивал с 13-го этажа. Он также планировал увезти мальчика в санаторий. По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт.