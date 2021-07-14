"Реально оборотень": Жена рассказала об издевательствах иркутского неадеквата
По словам собеседницы Лайфа, Роман постоянно запугивал, что убьёт всех, в том числе и себя, если она решит уйти от него. При этом муж "отрывался" не только на супруге, но и на пасынке.
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Супруга неадекватного сибиряка, который 13 июля чуть не скинул трёхлетнего сына с балкона, долгое время покрывала его склонность к насилию и выполняла все его просьбы, несмотря на непрекращающиеся издевательства. По словам женщины, Роман — типичный тиран и шизофреник, который свои комплексы и неудачи вымещал на близких.
"Подзатыльник мог дать, а по руке или лицу шлепок. Постоянно кричала на него за это. Он испугался, что его посадят за заявления. Он привык, что я терпела, а тут — подала на развод. Всё пошло не по его, как он хочет. И вот он решил меня, как он говорит, "наказать" таким образом", — рассказала Ольга Лайфу.
По словам собеседницы, супруг всё время запугивал, что убьёт всех, в том числе и себя, если она решит уйти от него. Однажды женщина всё-таки попыталась сбежать от ревнивца, но тот клялся, что больше не будет её обижать. Ольга поверила тогда ему, но через какое-то время опять всё вернулось на круги своя.
Роман постоянно подозревал супругу в неверности. Как отметила женщина, он проверял всё: видеозвонки, распечатки телефонных звонков, а также устанавливал прослушку. При этом муж "отрывался" не только на жене, но и на её старшем сыне. Например, 10 июля Роман связал пищевой плёнкой пасынка и удерживал его в таком состоянии в течение семи часов. После того как в квартиру пришла Ольга, благоверный набросился на неё с кулаками.
"Он очень хитрый, изворотливый человек. Он знает, как с кем себя вести, в каком обществе как себя показать. Про него можно книгу целую написать. Чудовище! Я просто называю оборотень. У меня и в телефоне "оборотень" записан", — рассказывает о Романе жена.
Когда тиран избивал Ольгу в последний раз, он велел ей поклясться здоровьем их трёхлетнего сына, что она не напишет на ревнивца заявление в полицию. К слову, родственники женщины давно были настроены против такого мужа. По словам собеседницы, заявления в полицию писали как раз её родители.
Сейчас женщина проходит обследование после последнего избиения, у неё сотрясение мозга. Больше всего Ольга боится, что Романа могут наказать не так жёстко. "Он просто выйдет и меня убьёт", — заключила она.
Ранее Лайф рассказывал, что неадекват после развода с женой хотел оставить себе трёхлетнего сына, которым размахивал с 13-го этажа. Он также планировал увезти мальчика в санаторий. По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт.
Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.
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