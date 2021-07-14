В МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре

Во второй половине дня 14 июля в Москве ожидается гроза с дождём. Такое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по городу.

Сообщается, что непогода накроет столицу ориентировочно после 15:00 и будет наблюдаться до конца дня. В городе ожидаются кратковременные осадки, порывы ветра и гроза.

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м в секунду", — сообщили в столичном ГУ МЧС России.