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В МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями, автомобилистам — избегать манёвров.

14 июля, 13:15
<p>Фото © ТАСС / Житенев Артём</p>

Фото © ТАСС / Житенев Артём

Во второй половине дня 14 июля в Москве ожидается гроза с дождём. Такое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по городу.

Сообщается, что непогода накроет столицу ориентировочно после 15:00 и будет наблюдаться до конца дня. В городе ожидаются кратковременные осадки, порывы ветра и гроза.

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м в секунду", — сообщили в столичном ГУ МЧС России.

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В Московском метеобюро ранее предупредили, что в течение всей недели температура воздуха в столице днём будет подниматься выше 30 градусов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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