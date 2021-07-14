В МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре
Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями, автомобилистам — избегать манёвров.
Фото © ТАСС / Житенев Артём
Во второй половине дня 14 июля в Москве ожидается гроза с дождём. Такое предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по городу.
Сообщается, что непогода накроет столицу ориентировочно после 15:00 и будет наблюдаться до конца дня. В городе ожидаются кратковременные осадки, порывы ветра и гроза.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м в секунду", — сообщили в столичном ГУ МЧС России.
В Московском метеобюро ранее предупредили, что в течение всей недели температура воздуха в столице днём будет подниматься выше 30 градусов.
Комментариев: 0