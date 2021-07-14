В КЧР бывший зэк изнасиловал и задушил 14-летнюю соседку

В Черкесске правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 14-летней девушки, тело которой было найдено в подъезде жилого многоквартирного дома. Как сообщил Лайфу источник, им оказался 34-летний сосед семьи погибшей восьмиклассницы.

По нашим данным, когда полицейские приехали искать пропавшую школьницу, к ним подошёл тот самый сосед и попытался сбить с толку. Руслан Ч. заявил, что якобы девочку дома бьёт мать. На тот момент уже мёртвый ребёнок лежал у него в квартире. Пока оперативники прочёсывали местность, сосед вынес труп восьмиклассницы, предварительно завернув его в занавески. Однако тут же нарвался на правоохранителей, после чего его задержали. Что интересно, эти самые занавески несколько дней назад мужчине отдала мать погибшей.

На допросе Руслан признался, что пригласил девочку домой и попросил её помочь вставить флешку, а потом изнасиловал ребёнка. Затем ему вдруг показалось, что у школьницы выросли рога и большие уши, а лицо покрылось волдырями. Он испугался и задушил её леской.

Как утверждает источник, задержанный ранее был судим за изнасилование и убийство шестилетней девочки. Тогда его отправили на принудительное лечение в колонию, откуда он вышел через 16 лет — в 2019 году. Сейчас полицейские проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело об убийстве.