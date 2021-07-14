Президента Бразилии Болсонару экстренно госпитализировали с болями в животе

66-летнйи президент Бразилии Жаир Болсонару экстренно госпитализирован с болями в животе. Об этом сообщил в среду местный портал G1. Точный диагноз политика пока не известен, он находится на обследовании.

В свою очередь пресс-служба главы государства распространила сообщение, что Болсонару доставили в столичный военный госпиталь, чтобы выяснить причины мучающей его икоты. Ранее в ходе общения со своими сторонниками глава государства открыто признался, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота после того, как он перенёс установку двух имплантов на зубах.

"Президент проведет под наблюдением от 24 до 48 часов, пребывание в больнице в течение всего этого времени необязательно. Он пребывает в добром расположении и чувствует себя хорошо", — сообщила пресс-служба бразильского лидера.