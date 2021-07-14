Более 600 тысяч жителей ЛНР и ДНР стали гражданами России

Уже 611 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик получили российские паспорта по упрощённой схеме. Об этом заявил в среду первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, выступая на Форуме граждан России в Луганске.

"Сегодняшнее мероприятие — знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тысяч, и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", — приводит его слова РИА "Новости".