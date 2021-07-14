Более 600 тысяч жителей ЛНР и ДНР стали гражданами России
К концу года в республиках Донбасса может быть выдано, по разным оценкам, от полутора до двух миллионов российских паспортов.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Уже 611 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик получили российские паспорта по упрощённой схеме. Об этом заявил в среду первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, выступая на Форуме граждан России в Луганске.
"Сегодняшнее мероприятие — знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тысяч, и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик. Украина заявила, что признаёт эти документы незаконными, а также пригрозила лишить пенсий жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Тем не менее выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР ведётся даже более быстрыми темпами, чем ожидалось. К примеру, ранее звучали оценки, что к концу 2021 года россиян в Донбассе станет миллион, но этот рубеж республики могут перевалить уже к середине осени, поскольку, по статистике местного УМВД, в ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день.
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