СБУ допросит членов ОПЗЖ по соглашению о размещении флота РФ в Крыму

На Украине по делу о Харьковских соглашениях сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) были вызваны на допрос пять депутатов Верховной рады, включая сопредседателя парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко. Повестки были опубликованы на сайте СБУ.

Согласно данным с сайта, допрос Бойко пройдёт 21 июля. Коллеги по фракции Виталий Борт и Сергей Ларин должны явиться 20 июля, Дмитрий Шпенов — 19 июля. Тогда же в СБУ назначили допрос парламентария от депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы.