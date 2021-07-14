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СБУ допросит членов ОПЗЖ по соглашению о размещении флота РФ в Крыму

Парламентарии должны явиться в начале следующей недели. Пока не поступало официальных комментариев от украинских партий.

14 июля, 12:33
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/pcb.3045024689060849/3045024582394193/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / Служба безпеки України</a></p>

Фото © Facebook / Служба безпеки України

На Украине по делу о Харьковских соглашениях сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) были вызваны на допрос пять депутатов Верховной рады, включая сопредседателя парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко. Повестки были опубликованы на сайте СБУ.

Согласно данным с сайта, допрос Бойко пройдёт 21 июля. Коллеги по фракции Виталий Борт и Сергей Ларин должны явиться 20 июля, Дмитрий Шпенов — 19 июля. Тогда же в СБУ назначили допрос парламентария от депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы.

Представитель СБУ Артём Дехтяренко в беседе с "РБК Украина" подтвердил, что допрос коснётся Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. Комментариев от ОПЗЖ и "За будущее" пока не поступало.

МИД Украины выступил против отмены харьковских соглашений о российском флоте в Крыму

МИД Украины выступил против отмены харьковских соглашений о российском флоте в Крыму

Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ собирается проверить обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Было начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. В частности, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявляли обвинение в госизмене из-за Харьковских соглашений. Политик в ответ назвал подозрения безосновательными и антиконституционными, а также опроверг утверждения о том, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев навязывал ему подписание Харьковских соглашений в 2010 году.

"Для нас они ничтожны": В Совфеде высмеяли суету на Украине вокруг Харьковских соглашений

"Для нас они ничтожны": В Совфеде высмеяли суету на Украине вокруг Харьковских соглашений

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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