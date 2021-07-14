НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Башкирии вынесли приговор директору пансионата, где в пожаре погибло 11 человек

Выяснилось, что учреждение функционировало с нарушениями, кроме того, там не было систем тушения.

14 июля, 12:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIzhRjdh86P/?igshid=1xqjti0mj6kg3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sledcom02</a></p>

Фото © Instagram / sledcom02

Суд приговорил директора башкирского дома престарелых, где при пожаре погибло 11 человек, к трём годам колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет.

"Её признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили ТАСС в суде.

Приют без присмотра. Кто будет отвечать за сгоревших заживо стариков в Башкирии

Приют без присмотра. Кто будет отвечать за сгоревших заживо стариков в Башкирии

Напомним, страшный пожар произошёл в частном пансионате для престарелых в башкирской деревне Ишбулдино в середине декабря 2020 года. В результате 11 человек погибли. Выяснилось, что пансионат функционировал с нарушениями — там должны были оказывать социальные услуги без круглосуточного проживания постояльцев, кроме того, в учреждении не было систем пожаротушения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ад на Земле": Уфимка рассказала об ужасных условиях в доме престарелых

9 июля, 17:48

Выстреливший в ногу школьнице после домогательств экс-полицейский получил 2,5 года колонии-поселения

сегодня в 10:26

В КЧР бывший зэк изнасиловал и задушил 14-летнюю соседку

сегодня в 12:53

Президента Бразилии Болсонару экстренно госпитализировали с болями в животе

сегодня в 12:52

Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

сегодня в 12:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1