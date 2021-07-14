В Башкирии вынесли приговор директору пансионата, где в пожаре погибло 11 человек

Суд приговорил директора башкирского дома престарелых, где при пожаре погибло 11 человек, к трём годам колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет.

"Её признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили ТАСС в суде.