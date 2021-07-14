В Башкирии вынесли приговор директору пансионата, где в пожаре погибло 11 человек
Выяснилось, что учреждение функционировало с нарушениями, кроме того, там не было систем тушения.
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Суд приговорил директора башкирского дома престарелых, где при пожаре погибло 11 человек, к трём годам колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет.
"Её признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили ТАСС в суде.
Напомним, страшный пожар произошёл в частном пансионате для престарелых в башкирской деревне Ишбулдино в середине декабря 2020 года. В результате 11 человек погибли. Выяснилось, что пансионат функционировал с нарушениями — там должны были оказывать социальные услуги без круглосуточного проживания постояльцев, кроме того, в учреждении не было систем пожаротушения.
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