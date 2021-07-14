Пранкер Эдвард Бил пожаловался на "борзеющих" участников ДТП
По его словам, некоторые из заявителей увеличили суммы компенсаций до 20 миллионов рублей.
Эдвард Бил заявил, что рассчитывает на мягкое наказание, и пожаловался на "борзеющих" пострадавших. Видео © LIFE
Суд вынесет приговор блогеру Эдварду Билу, который устроил резонансное ДТП в центре Москвы. Впрочем, сам пранкер настроен на благоприятный исход и в качестве наказания рассчитывает получить условный срок.
В разговоре с журналистами Бил напомнил, что с пострадавшей стороной он пришёл к мировому соглашению, выплатив единоразово фиксированную сумму Марии Артёмовой и полностью оплатив её лечение — всего получилось около 11 миллионов рублей. При этом с остальными участниками аварии вопросы ещё не закрыты.
"Они [другие участники аварии] начали борзеть, если я Марии всё выплатил, всё, что она хотела, я всё сделал, из кожи вон вылез, но здесь люди начали откровенно борщить. Вы сами понимаете, поставьте себя на моё место, и это будет жёстко. <...> Они, видимо, связывались с Марией и узнали сумму, которую я выплатил, и поняли, что "что-то мы мало хотим", — сказал Бил журналистам.
По словам блогера, некоторые участники аварии увеличили суммы компенсаций до 20 миллионов рублей. При этом им ещё полагаются выплаты от страховых компаний. Молодой человек неоднократно предлагал починить автомобили за свой счёт, но люди "хотят стрясти" с него как можно больше денег с помощью оценщиков, уверен молодой человек.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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