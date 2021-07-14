Пранкер Эдвард Бил пожаловался на "борзеющих" участников ДТП

Эдвард Бил заявил, что рассчитывает на мягкое наказание, и пожаловался на "борзеющих" пострадавших. Видео © LIFE

Суд вынесет приговор блогеру Эдварду Билу, который устроил резонансное ДТП в центре Москвы. Впрочем, сам пранкер настроен на благоприятный исход и в качестве наказания рассчитывает получить условный срок.

В разговоре с журналистами Бил напомнил, что с пострадавшей стороной он пришёл к мировому соглашению, выплатив единоразово фиксированную сумму Марии Артёмовой и полностью оплатив её лечение — всего получилось около 11 миллионов рублей. При этом с остальными участниками аварии вопросы ещё не закрыты.

"Они [другие участники аварии] начали борзеть, если я Марии всё выплатил, всё, что она хотела, я всё сделал, из кожи вон вылез, но здесь люди начали откровенно борщить. Вы сами понимаете, поставьте себя на моё место, и это будет жёстко. <...> Они, видимо, связывались с Марией и узнали сумму, которую я выплатил, и поняли, что "что-то мы мало хотим", — сказал Бил журналистам.