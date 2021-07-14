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Депутат Верховной рады Илья Кива: Отставка Авакова станет кончиной Зеленского

По его словам, встреча Авакова с исполняющим обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джорджем Кентом указала на реальные причины ухода экс-главы МВД из правительства.

14 июля, 11:34

Фото © Facebook / Илья Кива

Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведёт к досрочным выборам президента страны. Такой прогноз озвучил "Стране.ua" депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива. По его словам, уход Авакова из правительства свидетельствует о грядущих фундаментальных изменениях во внутриполитическом ландшафте Украины. А вот слухи о том, что Арсен Аваков собирается баллотироваться в мэры Харькова, по мнению Кивы, это "полная чушь и бред".

"Аваков ушёл для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского", — заверил он.

Депутат отметил, что когда в Киев приехал "новый управляющий надсмотрщик над Украиной от Америки" Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову для того, чтобы попросить его больше не решать проблемы Зеленского.

"Потому что Зеленского уже списали, он больше не нужен, и пачкаться возле Зеленского никому больше не нужно", — резюмировал Кива.

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Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может рассмотреть заявление Авакова об отставке на заседании в четверг, 15 июля.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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