Футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука активно критикуют на родине за совместную фотографию с российским рэпером Бастой.

Снимок в своём инстаграме выложил Миколенко. Причём это сразу не прошло мимо местных пользователей Сети и националистов. В частности, местный радикал и убийца, бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко заметил, что испытывает чувство стыда за игроков.

"Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Бастой, который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме", — отметил Стерненко в своих соцсетях.

Ранее Лайф сообщал, что недавно Баста приезжал на Украину, чтобы дать несколько концертов. Так, он выступил в Киеве, но радикалы пытались сорвать выступление артиста. Как уточнялось, националисты "травили" зрителей дымовыми шашками. Тем не менее это не помешало мероприятию. Кроме того, украинские националисты предложили за голову рэпера награду в размере тысячи долларов.