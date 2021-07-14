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В Кремле заявили, что методичка для олимпийцев по общению со СМИ "не помешает"

Спортсменов часто пытаются вовлечь в политику, из-за чего они попадают в сложные ситуации.

14 июля, 11:03
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В Кремле считают, что рекомендации для спортсменов олимпийской сборной РФ по ответам на политические вопросы лишними не будут. Однако атлеты должны сами решать, пользоваться ли ими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решает, пользоваться этим или не пользоваться", — отметил Песков.

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По словам Пескова, спортсмены не являются политиками, но их многие пытаются привлечь к этому. По такой причине атлеты, бывает, "попадают в тяжёлые ситуации".

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Напомним, Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Наша сборная в связи с ограничениями WADA выступит без флага и государственного гимна.


"Опыт, взятый из-за рубежа": Журова прокомментировала появление рекомендаций для олимпийцев по общению со СМИ

"Опыт, взятый из-за рубежа": Журова прокомментировала появление рекомендаций для олимпийцев по общению со СМИ

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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