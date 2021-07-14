В Кремле заявили, что методичка для олимпийцев по общению со СМИ "не помешает"
Спортсменов часто пытаются вовлечь в политику, из-за чего они попадают в сложные ситуации.
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В Кремле считают, что рекомендации для спортсменов олимпийской сборной РФ по ответам на политические вопросы лишними не будут. Однако атлеты должны сами решать, пользоваться ли ими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решает, пользоваться этим или не пользоваться", — отметил Песков.
По словам Пескова, спортсмены не являются политиками, но их многие пытаются привлечь к этому. По такой причине атлеты, бывает, "попадают в тяжёлые ситуации".
Напомним, Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Наша сборная в связи с ограничениями WADA выступит без флага и государственного гимна.
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