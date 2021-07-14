Песков прокомментировал данные Росстата о финансовом положении российских семей
Ранее было опубликовано исследование, в котором говорилось, что 75,7% россиян зачастую сталкиваются с затруднениями экономического характера.
Фото © Pixabay
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос об исследовании Росстата, в котором говорится о финансовых трудностях российских семей. Представитель Кремля считает, что за разъяснениями стоит обратиться в саму службу либо в Министерство экономического развития.
"Мне трудно это прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчёты, каким образом, это средние [данные] или это по регионам каким-то", — сказал Песков журналистам.
Ранее Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому 75,7% российских семей зачастую сталкиваются с финансовыми затруднениями. Также опрос показал, что половина респондентов не могут справиться с неожиданными тратами. Например речь идёт о расходах на ремонт жилья или замену мебели. Ещё 16,7% не могут позволить себе покупать фрукты в любое время года.
Лента новостей
"Под враньё развалили страну": Пушков оценил слова Кучмы об обмане украинского народа
сегодня в 10:49
Песков: Пауза в работе "нормандского формата" связана с невыполнением Украиной "Минска-2"
сегодня в 10:47
Песков: Процесс продвижения российских вакцин сталкивается с политизированным подходом
сегодня в 10:39
Комментариев: 0