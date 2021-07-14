НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков прокомментировал данные Росстата о финансовом положении российских семей

Ранее было опубликовано исследование, в котором говорилось, что 75,7% россиян зачастую сталкиваются с затруднениями экономического характера.

14 июля, 10:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос об исследовании Росстата, в котором говорится о финансовых трудностях российских семей. Представитель Кремля считает, что за разъяснениями стоит обратиться в саму службу либо в Министерство экономического развития.

"Мне трудно это прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчёты, каким образом, это средние [данные] или это по регионам каким-то", — сказал Песков журналистам.

Стало известно, какие российские регионы лидируют по доходам населения

Стало известно, какие российские регионы лидируют по доходам населения

Ранее Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому 75,7% российских семей зачастую сталкиваются с финансовыми затруднениями. Также опрос показал, что половина респондентов не могут справиться с неожиданными тратами. Например речь идёт о расходах на ремонт жилья или замену мебели. Ещё 16,7% не могут позволить себе покупать фрукты в любое время года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков: Пауза в работе "нормандского формата" связана с невыполнением Украиной "Минска-2"

сегодня в 10:47

Российские семьи рассказали, каким должен быть минимальный доход в пандемию

сегодня в 06:47

Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри

сегодня в 11:07

"Стыдно за таких футболистов": Игроков сборной Украины осудили за фото с Бастой

сегодня в 11:25

Говорить о вакцинации подростков от ковида пока преждевременно, заявила Кузнецова

сегодня в 11:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1