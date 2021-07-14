Песков прокомментировал данные Росстата о финансовом положении российских семей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос об исследовании Росстата, в котором говорится о финансовых трудностях российских семей. Представитель Кремля считает, что за разъяснениями стоит обратиться в саму службу либо в Министерство экономического развития.

"Мне трудно это прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчёты, каким образом, это средние [данные] или это по регионам каким-то", — сказал Песков журналистам.