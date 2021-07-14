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Российские семьи рассказали, каким должен быть минимальный доход в пандемию

Половина опрошенных призналась, что зачастую не может справиться с неожиданными затратами. Ещё 16,7% не могут позволить себе покупать фрукты в любое время года.

14 июля, 06:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В 2020 году российской семье, чтобы "свести концы с концами", нужен был минимальный доход в размере 60,9 тысячи рублей, что на 2,5 тысячи больше, чем два года назад. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата, которые имеются в распоряжении РБК.

В этом исследовании говорится, что 75,7% россиян зачастую сталкиваются с финансовыми затруднениями. В их число входит также 24,3% семей, которые не могут позволить себе приобрести даже необходимый минимум товаров. При этом по сравнению с предыдущим исследованием — 2018 года — ситуация улучшилась. Тогда трудности в покупке самого необходимого испытывало 79,5% наших соотечественников.

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Что касается денежного минимума, то доход, который нужен многодетной семье, составляет 84,9 тысячи рублей, а вот молодым семьям с детьми каждый месяц нужно не менее 80,9 тысячи рублей. Неполным семьям, чтобы "свести концы с концами", необходимо 67,2 тысячи рублей, а семьям, состоящим из пенсионеров, нужно 41,2 тысячи рублей.

Также 51,2% респондентов признались, что не могут справиться с неожиданными затратами. Например, речь идёт о расходах на ремонт жилья или замену мебели. Ещё 16,7% не могут позволить себе покупать фрукты в любое время года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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