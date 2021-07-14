Глава Фонда культурных инициатив: Мы с нетерпением ждём дерзких идей. Видео © LIFE

Глава Фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о миллиардных грантах, которые будут выделяться на поддержку людей, занимающихся творчеством. Этой теме посвящён новый выпуск шоу "Дайте сказать". По словам Карманова, больше всего шансов на получение гранта у креативных команд, которые предложат по-настоящему смелый проект.

"Ну я бы сказал, что дерзких идей мы ждём с нетерпением. Я, например, очень жду, и мне очень интересно будет посмотреть, чем обернётся наша заявочная кампания. Потому что для нас для всех, кто участвовал в подготовке этого конкурса и в его проведении, это терра инкогнита — мы не знаем в итоге, какие проекты придут", — рассуждает гость нашей студии.

По словам Карманова, представить свой проект на конкурсе — порой непосильная задача для творческого человека. Настоящие таланты бывают довольно замкнуты в себе и нацелены только на созидание. Здесь же придётся сделать презентацию, рассказать о своём проекте аудитории и представить его на суд экспертов. Этому тоже придётся научиться, заключил глава фонда.

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов был назначен гендиректором фонда 7 июня.