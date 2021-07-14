Глава Фонда культурных инициатив: Был бы этот проект раньше, я бы, может, стал рок-музыкантом
По словам гостя студии "Дайте сказать", на поддержку от государства может претендовать любой творческий коллектив.
Глава Фонда культурных инициатив: Был бы этот проект раньше, я бы, может, стал рок-музыкантом.
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Глава Фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о миллиардных грантах, которые будут выделяться на поддержку людей, занимающихся творчеством. Нюансами работы фонда он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам Карманова, шанс получить поддержку есть абсолютно у любой команды творческих единомышленников, которые объединились для интересного амбициозного проекта и находятся в поиске источника финансирования. Это могут быть музыкальная группа, дизайн-студия, сообщество художников — вид творческой деятельности не будет иметь значения для жюри.
"Я, как человек, который раньше играл на гитаре в группе, могу сказать, что такого никогда не было. Если бы это было, я, например, может быть, не был бы директором, а был бы рок-музыкантом, потому что 25 лет назад нам бы дали денег и мы организовали бы собственную репетиционную базу, купили инструменты, студию звукозаписи организовали", — рассказал он.
О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов был назначен гендиректором фонда 7 июня.
Как государство поддерживает креативных людей нашей страны — смотрите в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
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