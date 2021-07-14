В Минтруде назвали дату начала выплат на школьников
Многие родители уже получили в личном кабинете на сайте "Госуслуги" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут перечислять получателям 16 августа, в этот день средства получит большинство семей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд РФ начиная с 15 июля", — рассказал он.
Котяков напомнил, что обратиться за выплатой можно до конца октября. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на портале "Госуслуги", не придётся самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
Напомним, выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа. Средства будут выплачиваться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.
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