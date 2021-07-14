В Минтруде назвали дату начала выплат на школьников

Единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут перечислять получателям 16 августа, в этот день средства получит большинство семей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд РФ начиная с 15 июля", — рассказал он.

Котяков напомнил, что обратиться за выплатой можно до конца октября. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на портале "Госуслуги", не придётся самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.