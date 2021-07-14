Ливень затопил Улан-Удэ, оставив часть города без электричества
Местные власти привлекли к работам по ликвидации последствий всю городскую технику: мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Также ведётся засыпка размытых дорог и грейдирование.
Ливень затопил Улан-Удэ, оставив без электричества часть города. Видео © Instagram / ves_ulan_ude_
Ливень, прошедший ночью, затопил столицу Бурятии — город Улан-Удэ. Жители города активно делятся видеозаписями бедствия в социальных сетях: на них видно, что машины буквально плывут по дорогам. Известно о подтоплении нескольких улиц и отсутствии электроэнергии в некоторых кварталах.
"Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий создан оперативный штаб. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С часу ночи идёт усиленная работа по откачке воды", — сообщил на своей странице в "Инстаграме" мэр Игорь Шутенков.
Местные власти привлекли к работам по ликвидации последствий всю городскую технику: мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Также ведётся засыпка размытых дорог и грейдирование. Отмечается, что из-за ливня подтоплены четыре подстанции в Октябрьском районе города и одна в Железнодорожном, под отключения попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская. Кроме того, в воде оказались и подземные кабельные линии.
"Сейчас энергетики занимаются откачкой воды, привлечён весь доступный персонал — это десять бригад и вся доступная спецтехника", — сообщили журналистам в пресс-службе филиала компании "Россети Сибирь" в Бурятии.
А совсем недавно, 4 июля, на Краснодарский край обрушился настоящий ураган. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. При этом, согласно прогнозу, сильные дожди и шторм в Сочи ожидаются в течение всего лета.
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