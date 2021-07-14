Ливень затопил Улан-Удэ, оставив часть города без электричества

Ливень затопил Улан-Удэ, оставив без электричества часть города. Видео © Instagram / ves_ulan_ude_

Ливень, прошедший ночью, затопил столицу Бурятии — город Улан-Удэ. Жители города активно делятся видеозаписями бедствия в социальных сетях: на них видно, что машины буквально плывут по дорогам. Известно о подтоплении нескольких улиц и отсутствии электроэнергии в некоторых кварталах.

"Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий создан оперативный штаб. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С часу ночи идёт усиленная работа по откачке воды", — сообщил на своей странице в "Инстаграме" мэр Игорь Шутенков.

Местные власти привлекли к работам по ликвидации последствий всю городскую технику: мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Также ведётся засыпка размытых дорог и грейдирование. Отмечается, что из-за ливня подтоплены четыре подстанции в Октябрьском районе города и одна в Железнодорожном, под отключения попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская. Кроме того, в воде оказались и подземные кабельные линии.