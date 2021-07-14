Отбывающему наказание в США российскому лётчику Ярошенко назначили лечение
Россиянину выписали таблетки и назначили процедуры, график которых пока не понятен: всё зависит от тюремных властей.
Константин Ярошенко. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Российскому лётчику Константину Ярошенко, который находится в заключении в американской тюрьме в городе Данбери, врачи назначили лечение. Об этом сообщила жена россиянина Виктория Ярошенко.
"Константина вызвали к врачу, выписали таблетки — антидепрессанты прописали и от давления. Назначили процедуры, но, когда они будут делаться, понимания нет. Это будет зависеть от тюремных властей", — сказала она.
Виктория также рассказала, что лётчик испытывает проблемы с артериальным давлением. Россиянин жаловался на сильные зубные боли, при этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали.
Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.
А в конце мая семья Ярошенко написала письмо американскому лидеру с просьбой о помиловании лётчика. В нём говорилось, что жена и дочь Ярошенко смогли увидеть мужчину лишь два раза за десять лет — в 2011 и 2018 году. Это письмо стало третьим прошением о помиловании, направленным властям Штатов. Сначала его не приняли в диппредставительстве из-за порядка работы с корреспонденцией, введённого в условиях пандемии коронавируса. Однако позже представитель посольства забрал письмо из почтового отделения.
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