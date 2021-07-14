Отбывающему наказание в США российскому лётчику Ярошенко назначили лечение

Российскому лётчику Константину Ярошенко, который находится в заключении в американской тюрьме в городе Данбери, врачи назначили лечение. Об этом сообщила жена россиянина Виктория Ярошенко.

"Константина вызвали к врачу, выписали таблетки — антидепрессанты прописали и от давления. Назначили процедуры, но, когда они будут делаться, понимания нет. Это будет зависеть от тюремных властей", — сказала она.

Виктория также рассказала, что лётчик испытывает проблемы с артериальным давлением. Россиянин жаловался на сильные зубные боли, при этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали.

Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.