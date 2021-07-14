В МИД назвали условие возобновления работы генконсульства РФ в Мазари-Шарифе

Работа Генконсульства России в Мазари-Шарифе в Афганистане возобновит свою работу после получения гарантий безопасности. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Когда мы увидели, как афганская армия обвально бросает свои позиции, а коллеги в Хайратоне поняли, что внешняя охрана, правительственная, разбежалась, то они попытались с ними связаться, чтобы понять — а кто будет обеспечивать безопасность? Те сказали — "Вы знаете, мы не готовы". В этой ситуации я сразу связался с муллой Барадаром (глава политофиса "Талибан"* в Катаре мулла Абдель Гани Барадар — прим. Лайфа), тот поклялся, что всем полевым командирам даны указания, чтобы ни пылинки не упало на генеральное консульство Российской Федерации", — сказал Кабулов в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что рядом со зданием генконсульства находится местное управление национальной безопасности. Не исключено, что оно может стать объектом атаки талибов, а в случае столкновения в этом районе под угрозой может оказаться и генконсульство.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.