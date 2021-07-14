Власти Хабаровского края призвали волонтёров помочь медикам в борьбе с ковидом
В регионе признались в дефиците людей, готовых "подставить плечо" системе здравоохранения и помочь работающим на износ врачам.
Фото © ТАСС / Максим Киселев
Власти Хабаровского края призвали волонтёров помочь медикам в борьбе с ковидом. Видео © Telegram / Пулемёт Дегтярёва
Волонтёров и неравнодушных жителей Хабаровского края призвали помочь врачам из-за роста числа заражений коронавирусом в регионе. С соответствующим заявлением выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
"За кажущимся спокойствием, которое вокруг нас сегодня есть, идёт существенный рост инфицирования жителей края CoViD-19. Мы приближаемся к тем же значениям и заболеваемости, и смертности, как и во время второй волны осенью прошлого года. Поэтому я обращаюсь ко всем волонтёрам-медикам, ко всем волонтёрам, кто готов возить врачей, кто готов помочь: откликнитесь", — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе сегодня большой недостаток людей, которые могли бы "подставить плечо" системе здравоохранения края, а врачи работают на износ.
Ранее Россия побила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Страна заняла четвёртое место в мире по числу заразившихся ковидом. Возглавляют список по-прежнему США, где зафиксировали более 33,5 миллиона случаев. Далее идут Индия и Бразилия. Список после РФ продолжает Франция.
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