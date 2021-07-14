Власти Хабаровского края призвали волонтёров помочь медикам в борьбе с ковидом

"За кажущимся спокойствием, которое вокруг нас сегодня есть, идёт существенный рост инфицирования жителей края CoViD-19. Мы приближаемся к тем же значениям и заболеваемости, и смертности, как и во время второй волны осенью прошлого года. Поэтому я обращаюсь ко всем волонтёрам-медикам, ко всем волонтёрам, кто готов возить врачей, кто готов помочь: откликнитесь", — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.