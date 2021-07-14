Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса
Он отметил, что у двух участников исследования "Спутника V" для несовершеннолетних была зафиксирована температура, что является нормальной реакцией организма.
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В России вакцинация подростков должна начаться до 20 сентября. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что исследование "Спутника V" для детей в возрасте 12–17 лет уже идёт.
"У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — отметил Гинцбург.
Ранее главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков. Сейчас состояние привитых детей ежечасно мониторится специалистами, подчеркнул Исмаил Османов. Вернувшись домой, они должны будут вести дневник самочувствия в специальном приложении.
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