Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса

В России вакцинация подростков должна начаться до 20 сентября. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что исследование "Спутника V" для детей в возрасте 12–17 лет уже идёт.

"У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — отметил Гинцбург.