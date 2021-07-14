Россия заняла четвёртое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Россия поднялась на четвёртое место по количеству случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания.

Отмечается, что РФ обогнала Францию, где зарегистрировали 5 700 017 заразившихся. В тройку лидеров, как сообщает ВОЗ, вошли США (более 33,5 миллиона случаев), Индия (30 944 949) и Бразилия (19 152 065).