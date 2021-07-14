Россия заняла четвёртое место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Возглавляют список по-прежнему США, где зафиксировали более 33,5 миллиона случаев. Далее идут Индия и Бразилия. Список после РФ продолжает Франция.
Россия поднялась на четвёртое место по количеству случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания.
Отмечается, что РФ обогнала Францию, где зарегистрировали 5 700 017 заразившихся. В тройку лидеров, как сообщает ВОЗ, вошли США (более 33,5 миллиона случаев), Индия (30 944 949) и Бразилия (19 152 065).
Ранее Лайф сообщал, что в Депздраве Москвы назвали две основные причины роста смертности в июне. В прошлом месяце коронавирус стал основной причиной смерти 4886 человек в столице. Ещё 641 человек умер от других причин, но с сопутствующим CoViD-19.
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