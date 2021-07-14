В Раде рассказали, как Меркель "вежливо послала" Зеленского с "Северным потоком – 2"
Там также напомнили, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении "Северного потока – 2" в "нормандском формате". Соответствующий пост он разместил на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".
"Воспитанная женщина и <...> посылает вежливо, чтобы не обидеть", — отметил он.
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Примечательно, что в оригинале цитаты депутат использовал популярное ругательство, которое не постеснялся употребить в отношении украинского президента. Также Рабинович напомнил, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.
Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.
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