В Раде рассказали, как Меркель "вежливо послала" Зеленского с "Северным потоком – 2"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович поддержал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении "Северного потока – 2" в "нормандском формате". Соответствующий пост он разместил на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

"Воспитанная женщина и <...> посылает вежливо, чтобы не обидеть", — отметил он.

Примечательно, что в оригинале цитаты депутат использовал популярное ругательство, которое не постеснялся употребить в отношении украинского президента. Также Рабинович напомнил, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.