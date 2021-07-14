НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко рассказала, как к ней приставал Вайнштейн

Актриса подчеркнула, что она никогда не боялась мести голливудского мэтра и поэтому смогла дать ему отпор.

14 июля, 00:51
<p>Ольга Куриленко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQvzWjphyQB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olga Kurylenko</a></p>

Ольга Куриленко. Фото © Instagram / Olga Kurylenko

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку спецагента Джеймса Бонда в одном из фильмов, рассказала, что подверглась домогательствам со стороны режиссёра и продюсера Харви Вайнштейна.

"Он пытался кое-что сделать, но я была предельно осторожна. Мы обменялись несколькими фразами, я твёрдо сказала ему "нет", — призналась актриса в интервью британскому журналу Country & Town House.

"Хотели хайпануть": актриса Шпица заявила, что некоторым жертвам были выгодны приставания Вайнштейна

"Хотели хайпануть": актриса Шпица заявила, что некоторым жертвам были выгодны приставания Вайнштейна

Куриленко заявила, что никогда не боялась "мести" Вайнштейна, в отличие от многих начинающих актрис. Она всегда знала, что в мире много достойных людей, с которыми можно работать без ущерба для репутации.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это катастрофически трагично": Актриса Погодина прокомментировала смерть режиссёра Стефановича

вчера в 21:00

Умерла звезда фильма "Школа рока" Сьюззанн Дугласс

7 июля, 22:27

В Раде рассказали, как Меркель "вежливо послала" Зеленского с "Северным потоком – 2"

сегодня в 01:36

Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару, который установится к осени

сегодня в 02:09

Россия заняла четвёртое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

сегодня в 01:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1