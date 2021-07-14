"Девушка Бонда" Ольга Куриленко рассказала, как к ней приставал Вайнштейн

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку спецагента Джеймса Бонда в одном из фильмов, рассказала, что подверглась домогательствам со стороны режиссёра и продюсера Харви Вайнштейна.

"Он пытался кое-что сделать, но я была предельно осторожна. Мы обменялись несколькими фразами, я твёрдо сказала ему "нет", — призналась актриса в интервью британскому журналу Country & Town House.

Куриленко заявила, что никогда не боялась "мести" Вайнштейна, в отличие от многих начинающих актрис. Она всегда знала, что в мире много достойных людей, с которыми можно работать без ущерба для репутации.