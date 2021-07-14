"Девушка Бонда" Ольга Куриленко рассказала, как к ней приставал Вайнштейн
Актриса подчеркнула, что она никогда не боялась мести голливудского мэтра и поэтому смогла дать ему отпор.
Ольга Куриленко. Фото © Instagram / Olga Kurylenko
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку спецагента Джеймса Бонда в одном из фильмов, рассказала, что подверглась домогательствам со стороны режиссёра и продюсера Харви Вайнштейна.
"Он пытался кое-что сделать, но я была предельно осторожна. Мы обменялись несколькими фразами, я твёрдо сказала ему "нет", — призналась актриса в интервью британскому журналу Country & Town House.
"Хотели хайпануть": актриса Шпица заявила, что некоторым жертвам были выгодны приставания Вайнштейна
Куриленко заявила, что никогда не боялась "мести" Вайнштейна, в отличие от многих начинающих актрис. Она всегда знала, что в мире много достойных людей, с которыми можно работать без ущерба для репутации.
Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.
Комментариев: 0