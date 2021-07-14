В Геленджике после взрыва газа в отеле ввели режим ЧС для некоторых улиц
Сейчас местные власти проводят аварийно-восстановительные работы. Свет и вода в домах, расположенных в районе происшествия, имеются.
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На нескольких улицах в Геленджике введён локальный режим ЧС. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская, введён режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении министерства в "Инстаграме".
Отмечается, что сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. Свет и вода в домах, расположенных в районе, имеются.
Напомним, что взрыв газа прогремел утром 13 июля на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике. Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ.
Лайф собрал всё, что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине, а также публиковал список пострадавших.
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