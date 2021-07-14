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В Геленджике после взрыва газа в отеле ввели режим ЧС для некоторых улиц

Сейчас местные власти проводят аварийно-восстановительные работы. Свет и вода в домах, расположенных в районе происшествия, имеются.

14 июля, 00:05
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На нескольких улицах в Геленджике введён локальный режим ЧС. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская, введён режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении министерства в "Инстаграме".

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Причиной взрыва в гостинице в Геленджике стало скопление газа под землёй

Отмечается, что сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. Свет и вода в домах, расположенных в районе, имеются.

Напомним, что взрыв газа прогремел утром 13 июля на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике. Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ.

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"Огонь вырывался из-под земли": Кто ответит за взрыв газа в Геленджике

Лайф собрал всё, что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине, а также публиковал список пострадавших.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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