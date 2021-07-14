На Мальте отказались от решения пускать в страну только привитых от коронавируса
Отмечается, что тем, у кого есть медотвод, а также детям до 11 лет можно въехать в островное государство при наличии ПЦР-теста со сроком действия не менее 72 часов.
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Власти Мальты отказались от принятого ранее решения с 14 июля не пускать в страну людей, которые не сделали прививку от коронавируса. Однако въезжающие невакцинированные граждане должны будут пройти карантин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.
Отмечается, что тех, кто не может привиться по медицинским показателям, а также детей до 11 лет пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа перед их прибытием на Мальту. Такие изменения, возможно, связаны с тем, что после заявления о жёстких мерах в стране Еврокомиссия попросила власти республики пояснить своё решение, подчеркнув, что "любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными".
Ранее Лайф писал, что в островном государстве зафиксирован резкий скачок числа новых пациентов с инфекцией, поэтому Мальта планирует первой в Европе закрыть въезд для не привитых от ковида.
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