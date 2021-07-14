Путин выразил обеспокоенность активизацией проекта "Анти-Россия"

Сейчас началась активная работа по проекту "Анти-Россия", что вызывает в Москве определённое беспокойство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Судя по всему, началась активная работа по проекту "Анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства", — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер также обратил внимание на тот факт, что этот проект зародился ещё в XVII–XVIII веках в Речи Посполитой, а его участники берут за основу старые заготовки.

"Он начался ещё в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель простая — разделяй и властвуй", — отметил российский лидер.