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Путин выразил обеспокоенность активизацией проекта "Анти-Россия"

По мнению главы государства, его реализация началась ещё в XVII–XVIII веках в Речи Посполитой. А цель простая — разделяй и властвуй.

13 июля, 22:37
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Сейчас началась активная работа по проекту "Анти-Россия", что вызывает в Москве определённое беспокойство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Судя по всему, началась активная работа по проекту "Анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства", — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

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Российский лидер также обратил внимание на тот факт, что этот проект зародился ещё в XVII–XVIII веках в Речи Посполитой, а его участники берут за основу старые заготовки.

"Он начался ещё в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель простая — разделяй и властвуй", — отметил российский лидер.

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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