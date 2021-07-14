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Байден призвал защищать демократию как от внешних, так и от внутренних угроз

По словам американского лидера, в стране пытаются подавить и подорвать право голосовать на свободных и справедливых выборах.

13 июля, 22:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

В Америке сегодня разворачивается кампания по нападению на право голосовать на свободных и справедливых выборах. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы должны укреплять нашу избирательную систему и противостоять угрозам подрывной деятельности против выборов, которые идут не только извне, о чём я говорил с Путиным, но и изнутри", — заявил американский лидер.

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Байден отметил, что ни одни другие выборы не подвергались такому тщательному изучению и не проводились по таким высоким стандартам, как те, которые состоялись в США в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что в Америке если кандидат проигрывает, то он принимает этот результат, следует конституции и пытается снова, если хочет занять пост президента, а не называет факт своего поражения ложным.

Не обошлось и без критических высказываний в адрес некоторых республиканцев, которые, по мнению Байдена, продвигают законопроекты, усложняющие реализацию права выбора в Америке. Он считает, что такие действия являются попыткой подавить и подорвать право голосовать на свободных и справедливых выборах.

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Напомним, 6 января состоялась протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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