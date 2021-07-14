Байден призвал защищать демократию как от внешних, так и от внутренних угроз

В Америке сегодня разворачивается кампания по нападению на право голосовать на свободных и справедливых выборах. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы должны укреплять нашу избирательную систему и противостоять угрозам подрывной деятельности против выборов, которые идут не только извне, о чём я говорил с Путиным, но и изнутри", — заявил американский лидер.

Байден отметил, что ни одни другие выборы не подвергались такому тщательному изучению и не проводились по таким высоким стандартам, как те, которые состоялись в США в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что в Америке если кандидат проигрывает, то он принимает этот результат, следует конституции и пытается снова, если хочет занять пост президента, а не называет факт своего поражения ложным.

Не обошлось и без критических высказываний в адрес некоторых республиканцев, которые, по мнению Байдена, продвигают законопроекты, усложняющие реализацию права выбора в Америке. Он считает, что такие действия являются попыткой подавить и подорвать право голосовать на свободных и справедливых выборах.