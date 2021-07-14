НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Союзе туриндустрии поддержали идею создания с Египтом группы по мониторингу

Там подчеркнули, что важно обеспечить не только антитеррористическую, но и антиковидную безопасность.

13 июля, 21:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Создание группы по мониторингу с Египтом позволит дать дополнительные возможности по отработке алгоритма оказания помощи. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Ну, такая практика у нас есть, в частности, с Турцией. Это даёт дополнительные возможности отрабатывать алгоритм оказания помощи, противоэпидемиологические мероприятия, ну и всё то, что снижает риски при генерировании потока на этом направлении", — сказал он, беседуя с RT.

Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с ковидом

Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с ковидом

Барзыкин уверен, что Египет станет вторым после Турции массовым направлением для туристов из России. Поэтому, по его мнению, важно решить вопросы не только антитеррористической, но и антиковидной безопасности. Он также отметил, что комиссия будет оперативнее и эффективнее решать соответствующие вопросы.

Ранее были названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта. Ожидается, что отдыхать на побережье Красного моря ежемесячно будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. Однако путешественникам не стоит рассчитывать на низкие цены на туры, уверен эксперт.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1