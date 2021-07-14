В Союзе туриндустрии поддержали идею создания с Египтом группы по мониторингу
Там подчеркнули, что важно обеспечить не только антитеррористическую, но и антиковидную безопасность.
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Создание группы по мониторингу с Египтом позволит дать дополнительные возможности по отработке алгоритма оказания помощи. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
"Ну, такая практика у нас есть, в частности, с Турцией. Это даёт дополнительные возможности отрабатывать алгоритм оказания помощи, противоэпидемиологические мероприятия, ну и всё то, что снижает риски при генерировании потока на этом направлении", — сказал он, беседуя с RT.
Барзыкин уверен, что Египет станет вторым после Турции массовым направлением для туристов из России. Поэтому, по его мнению, важно решить вопросы не только антитеррористической, но и антиковидной безопасности. Он также отметил, что комиссия будет оперативнее и эффективнее решать соответствующие вопросы.
Ранее были названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта. Ожидается, что отдыхать на побережье Красного моря ежемесячно будут от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. Однако путешественникам не стоит рассчитывать на низкие цены на туры, уверен эксперт.
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