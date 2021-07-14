В Союзе туриндустрии поддержали идею создания с Египтом группы по мониторингу

Создание группы по мониторингу с Египтом позволит дать дополнительные возможности по отработке алгоритма оказания помощи. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Ну, такая практика у нас есть, в частности, с Турцией. Это даёт дополнительные возможности отрабатывать алгоритм оказания помощи, противоэпидемиологические мероприятия, ну и всё то, что снижает риски при генерировании потока на этом направлении", — сказал он, беседуя с RT.

Барзыкин уверен, что Египет станет вторым после Турции массовым направлением для туристов из России. Поэтому, по его мнению, важно решить вопросы не только антитеррористической, но и антиковидной безопасности. Он также отметил, что комиссия будет оперативнее и эффективнее решать соответствующие вопросы.