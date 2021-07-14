Путин назвал Союзное государство с Белоруссией "определённым уровнем" интеграции. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил суть Союзного государства с Белоруссией. Глава РФ отметил, что это разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

"Союзное государство с Белоруссией — это не в прямом смысле государство. Это просто определённый уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. Там единая валюта есть, и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и единое пространство передвижения", — сказал Путин.

Он отметил, что такая форма интеграции облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность. При этом, отметил глава государства, Россия не стремится затягивать никакие страны в союзнические отношения и старается искать компромиссы при выстраивании взаимодействия. Он добавил, что у РФ складываются дружеские отношения с Казахстаном и другими бывшими республиками Советского Союза, создаются экономические и оборонительные союзы.

Путин заявил, что процесс согласования сложный, но Россия "набралась терпения" и ищет приемлемые для всех решения. Он отметил, что Москва готова к глубокой кооперации с соседними государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном. Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате с учётом сложившихся геополитических реалий последнего времени.