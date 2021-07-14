СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе
Протестующие были перехвачены силами Министерства внутренних дел. Однако они начали громить дома, подожгли контейнеры и повредили линии электропередачи.
Фото © Twitter / Hillel Neuer
СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе . Видео © Twitter / Comandante Shinji
Один человек скончался в результате беспорядков на Кубе. Он был ранее судим и участвовал в нападениях на правоохранителей страны. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей.
Отмечается, что протестующие были перехвачены силами Министерства внутренних дел. Однако они начали громить дома, подожгли контейнеры и повредили линии электропередачи. При этом протестующие атаковали находящихся на месте агентов и мирных жителей, вооружившись ножами, камнями и тупыми предметами.
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Издание уточняет, что был убит один из участников беспорядков 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда. Ранее он был судим за воровство и хулиганство.
Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".
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