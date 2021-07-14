НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе

Протестующие были перехвачены силами Министерства внутренних дел. Однако они начали громить дома, подожгли контейнеры и повредили линии электропередачи.

13 июля, 23:00

Фото © Twitter / Hillel Neuer

СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе . Видео © Twitter / Comandante Shinji

Один человек скончался в результате беспорядков на Кубе. Он был ранее судим и участвовал в нападениях на правоохранителей страны. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

Отмечается, что протестующие были перехвачены силами Министерства внутренних дел. Однако они начали громить дома, подожгли контейнеры и повредили линии электропередачи. При этом протестующие атаковали находящихся на месте агентов и мирных жителей, вооружившись ножами, камнями и тупыми предметами.

Операция с двойным дном: Почему ликвидация президента Гаити может быть связана с управляемым хаосом на Кубе

Операция с двойным дном: Почему ликвидация президента Гаити может быть связана с управляемым хаосом на Кубе

Издание уточняет, что был убит один из участников беспорядков 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда. Ранее он был судим за воровство и хулиганство.

Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Операция с двойным дном: Почему ликвидация президента Гаити может быть связана с управляемым хаосом на Кубе

сегодня в 21:40

Число погибших при обрушении многоэтажки во Флориде превысило 60 человек

8 июля, 22:40

В США намерены принять меры против хакеров в РФ, если этого не сделает Москва

сегодня в 22:53

Путин выразил обеспокоенность активизацией проекта "Анти-Россия"

сегодня в 22:37

Байден призвал защищать демократию как от внешних, так и от внутренних угроз

сегодня в 22:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1