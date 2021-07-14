СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе . Видео © Twitter / Comandante Shinji

Один человек скончался в результате беспорядков на Кубе. Он был ранее судим и участвовал в нападениях на правоохранителей страны. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

Отмечается, что протестующие были перехвачены силами Министерства внутренних дел. Однако они начали громить дома, подожгли контейнеры и повредили линии электропередачи. При этом протестующие атаковали находящихся на месте агентов и мирных жителей, вооружившись ножами, камнями и тупыми предметами.

Издание уточняет, что был убит один из участников беспорядков 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда. Ранее он был судим за воровство и хулиганство.