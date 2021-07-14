Операция с двойным дном: Почему ликвидация президента Гаити может быть связана с управляемым хаосом на Кубе Смерть президента Гаити “удачно” совпала с начавшимися беспорядками на Кубе, а значит, на этой территории можно ожидать наёмников из США для переброски на “Остров Свободы”, полагают эксперты. 13 июля, 21:40 Фото © ТАСС / АР / Joseph Odelyn

Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству бывшего президента страны Жовенеля Моиза. Сообщается, что 26 из них граждане Колумбии, 17 человек уже задержаны. На Гаити также вылетела межведомственная делегация США, которая должна разобраться с причастностью американской ЧВК, чьим сотрудникам предъявлено обвинение в причастности к убийству главы республики. В американской прессе пишут, что несколько из них были информаторами правоохранительных органов США - ФБР и Управления по борьбе с наркотиками.

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Напомним, несколькими днями ранее правительство Гаити попросило, чтобы Соединенные Штаты ввели войска для защиты ключевой инфраструктуры. Такое заявление сделал министр по выборам Матиас Пьер. Эксперты считают, что нищая страна с убитой экономикой особо не нужна США. С одной стороны, произошедшее выглядит как типичная разборка наркокартелей. Не секрет, что за каждым из латиноамериканских политиков стоит как правило один из подобных синдикатов. Скорее всего президента убрали, чтобы отобрать у главы республики вероятные рычаги влияния на один из каналов транзита. Но после этого возникла угроза его перехвата, и американцев начали просить направить войска на остров. А с другой - Гаити отлично вписывается в конспирологическую идею — использование страны в качестве плацдарма для сноса коммунистического режима на соседнем острове.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в срочном телеобращении обвинил США в финансировании прошедших протестов в стране. Хотя он признал, что часть жителей недовольна ситуацией на острове. В Гаванне сейчас идут самые крупные антиправительственные выступления с 1990-х годов.

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Со времен Кубинской революции американцы много раз пытались вернуть непокорное государство в свою орбиту. Но Куба устояла, несколько покушений и попыток вооруженного переворота не смогли поколебать власть братьев Кастро.

Как полагает политолог Марат Баширов, хаос в Гаити может быть связан с тем, что происходит на Кубе. По его словам, чёткой версии того, почему произошло убийство, так никто и не дал, однако известно, что в преступлении были задействованы офицеры безопасности президента, а за сутки до этого был отправлен в отставку старый премьер-министр, новый назначен, но он не успел вступить в должность, всё это может быть взаимосвязано.

— Тут всё очень запутано, колумбийские наёмники официально принадлежали к конторе из Венесуэлы, штаб-квартира которой находилась в Майями, что косвенно говорит о том, что без специалистов из США тут не обошлось. Скорее всего, действительно оправдана версия о переделе наркотрафика. Однако есть любопытный момент — в это же самое время начались события на Кубе, которые, как уже точно известно, спровоцированы иностранным вмешательством, так что вполне вероятно, что эти события между собой связаны, и от одних событий тянутся веревочки к другим, — сказал Баширов.

Как полагает профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, скорее всего, причина убийства кроется прежде всего в том, что у Жовенеля Моиза был конфликт с криминальными группировками, занимающимся поставкой наркотиков.

Фото © ТАСС / АР / Joseph Odelyn

— После ликвидации главы республики ситуация начала меняться, вероятно, не в лучшую для правительства Гаити сторону. Появилась угроза, что каналы поставок запрещённых веществ — прежде всего в США — перейдут под контроль других людей, и оставшаяся команда президента попросила ввести войска. Вопрос в том, останутся ли чиновники южных штатов, куда приходят вещества — в доле и сохранят ли контроль, который мог перейти к тем, кто нанял колумбийцев. Проблема была поднята на федеральный уровень, поэтому они и заинтересованы в том, чтобы стабилизировать ситуацию и назначить нового смотрящего, — отметил Андрей Манойло.

В ситуации в целом виноваты отчасти американцы, так как Гаити находится в их эксклюзивной сфере влияния, и они могли помочь выстроить государственность в этой республике, а вместо этого Гаити стал крупнейшим каналом по сбыту наркотиков.

— Версий о том, кто убил президента, слишком много. Тот факт, что это сделали колумбийцы, говорит только о том, что наёмников искали подешевле. В Колумбии шла война, специалистов по таким операциям там много, и они сильно дешевле, чем, например, наёмники из США. При этом убиенный президент за время своей работы нажил такое количество врагов, что вычислять из них подозреваемых довольно сложно. Это и криминалитет, и политики, и различные группировки, которые тоже хотят контролировать наркотрафик, вплоть до премьер-министра, которого он уволил за сутки до своего убийства. Тут вопрос не в том, кто сделал, а в том как так вышло, что оказалось можно просто заказать президента. Почему в стране фактически нет государственных институтов, которые бы эту инициативу пресекли. По сути, это не убийство президента, а убийство главы банды, что само по себе и является проблемой, — заявил эксперт.

Отметим, Гаити одна из беднейших стран карибского Бассейна, находится на одном острове с Доминиканской Республикой, а через пролив граничит с Кубой. В условиях усугубления ситуации на Кубе Гаити можете стать плацдармом для переброски наёмников на “Остров Свободы”.

Авторы Никита Юрченко