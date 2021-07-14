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В США намерены принять меры против хакеров в РФ, если этого не сделает Москва

По словам госсекретаря Блинкена, ещё 22 страны поддержали версию о якобы причастности России к кибератакам.

13 июля, 22:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, посвящённой новым технологиям и вопросам безопасности, заявил, что Америка совместно с другими странами в состоянии самостоятельно привлечь к ответственности хакеров, базирующихся в России, если Москва не займётся этим.

"Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds. Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения", — сказал Блинкен.

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Версию США о якобы причастности к атаке России, по словам госсекретаря, поддерживают ещё 22 страны. Он отметил, что Америка наращивает свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности.

"В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем", — заключил Блинкен.

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Напомним, в начале мая стало известно, что кибератака на американскую компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Вскоре компания восстановила свою деятельность, а в атаке на неё заподозрили российских хакеров. 31 мая крупнейшая мясоперерабатывающая компания JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии тоже были атакованы. В Белом доме опять заявили, что есть данные о российском следе. Сообщалось также о "разрушительной атаке" на компанию Kaseya, которая предоставляет софт для мониторинга и управления серверами другим фирмам.

Ранее Лайф писал, что Байден назвал возможную дату встречи представителей РФ и США по вопросу кибербезопасности. При этом американский лидер отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России в данной сфере.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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