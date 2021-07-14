Ещё пять стран присоединились к экономическим санкциям ЕС против Белоруссии

Пять стран, планирующих вступить в Евросоюз, поддержали экономические санкции против Белоруссии, принятые 24 июня. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Страны-кандидаты — Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии. Евросоюз принял это решение к сведению и приветствовал его", — говорится в документе.

Отметим, что сейчас под санкции ЕС попадают 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам запрещён въезд на территорию ЕС, а также доступ к финансовым рынкам. Западным бизнесменам запрещено поддерживать отношения с юрлицами из РБ. Также действует табу на обоюдные полёты в воздушном пространстве. Кроме того, приведены в действие экономические секторальные санкции против Белоруссии, ограничивающие импорт ряда белорусских товаров.