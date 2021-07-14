Ещё пять стран присоединились к экономическим санкциям ЕС против Белоруссии
С решением Евросоюза об ограничениях согласились Черногория, Албания, Северная Македония, а также Исландия и Норвегия.
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Пять стран, планирующих вступить в Евросоюз, поддержали экономические санкции против Белоруссии, принятые 24 июня. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Страны-кандидаты — Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии. Евросоюз принял это решение к сведению и приветствовал его", — говорится в документе.
Отметим, что сейчас под санкции ЕС попадают 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам запрещён въезд на территорию ЕС, а также доступ к финансовым рынкам. Западным бизнесменам запрещено поддерживать отношения с юрлицами из РБ. Также действует табу на обоюдные полёты в воздушном пространстве. Кроме того, приведены в действие экономические секторальные санкции против Белоруссии, ограничивающие импорт ряда белорусских товаров.
Ранее Лайф писал, что санкции Запада ударят по самым доходным отраслям экономики Белоруссии. По мнению политолога Дмитрия Родионова, на Западе прекрасно знают и понимают, какие потери понесёт республика в случае, если они откажутся покупать белорусскую продукцию.
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