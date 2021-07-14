В США начал действовать запрет на ввоз собак из России
Такое решение принято в связи с риском распространения вируса бешенства в стране.
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Власти США ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию. Он начинает действовать с 14 июля.
Ограничение также распространяется на Белоруссию, Грузию, Казахстан, материковый Китай, Украину, Молдавию, страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под запрет государства приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данная мера, не уточняется.
Однако у владельцев четвероногих есть шанс ввезти животное в страну, несмотря на запрет. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае животное будет возвращено обратно в страну за счёт владельца.
Уточняется, что данные ограничения были введены американскими властями в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Америку.
Ранее в Уфе пенсионер протащил собаку по асфальту, привязав к машине. Животное буквально спас неравнодушный житель, подрезав деда на дороге. Пожилой мужчина объяснил поступок нехваткой места для пса в салоне авто.
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