В США начал действовать запрет на ввоз собак из России

Власти США ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию. Он начинает действовать с 14 июля.

Ограничение также распространяется на Белоруссию, Грузию, Казахстан, материковый Китай, Украину, Молдавию, страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Санитарный регулятор уточнил, что на попавшие под запрет государства приходится около 6% всех импортируемых в США собак. Сколько будет действовать данная мера, не уточняется.

Однако у владельцев четвероногих есть шанс ввезти животное в страну, несмотря на запрет. Для этого необходимо оформить специальную заявку по меньшей мере за шесть недель до посещения США. В противном случае животное будет возвращено обратно в страну за счёт владельца.

Уточняется, что данные ограничения были введены американскими властями в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Америку.