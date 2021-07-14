В Финском заливе нашли подлодку Маринеско, пропавшую в 1944 году

На дне Балтийского моря в Финском заливе водолазы обнаружили подводную лодку М-96, пропавшую без вести во время Великой Отечественной войны в 1944 году. Судно, первым командиром которого был Александр Маринеско, обнаружили в ходе экспедиции в территориальных водах Эстонии на глубине 42 метров.

"М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях КБФ, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания "малютки" в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага", — говорится в сообщении разведывательно-водолазной команды в соцсети "ВКонтакте".

Эстонские специалисты обнаружили лодку с помощью гидролокатора. Ранее её безрезультатно искали более трёх лет на территории России. Погибло судно, как выяснили специалисты, в надводном положении. Машинный телеграф был установлен в положении "полный вперёд", руль повёрнут в правую сторону, а верхний рубочный люк открыт. Установили, что мина взорвалась под носовой частью лодки, переломив корпус. Судно считалось пропавшим без вести после того, как ушло в море в 1944 году и перестало выходить на связь. Вместе с кораблём погибло 22 члена экипажа.