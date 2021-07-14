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В Финском заливе нашли подлодку Маринеско, пропавшую в 1944 году

Эстонские специалисты обнаружили её с помощью гидролокатора. Ранее судно безрезультатно искали более трёх лет на территории России.

14 июля, 00:12
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/club163987722?w=wall-163987722_684/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Разведывательно-водолазная команда</a></p>

Фото © VK / Разведывательно-водолазная команда

На дне Балтийского моря в Финском заливе водолазы обнаружили подводную лодку М-96, пропавшую без вести во время Великой Отечественной войны в 1944 году. Судно, первым командиром которого был Александр Маринеско, обнаружили в ходе экспедиции в территориальных водах Эстонии на глубине 42 метров.

"М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях КБФ, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания "малютки" в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага", — говорится в сообщении разведывательно-водолазной команды в соцсети "ВКонтакте".

Лопасти "зияют ранами": На Сахалине нашли обломки американского истребителя

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Эстонские специалисты обнаружили лодку с помощью гидролокатора. Ранее её безрезультатно искали более трёх лет на территории России. Погибло судно, как выяснили специалисты, в надводном положении. Машинный телеграф был установлен в положении "полный вперёд", руль повёрнут в правую сторону, а верхний рубочный люк открыт. Установили, что мина взорвалась под носовой частью лодки, переломив корпус. Судно считалось пропавшим без вести после того, как ушло в море в 1944 году и перестало выходить на связь. Вместе с кораблём погибло 22 члена экипажа.

Ранее Лайф писал, что на Сахалине нашли обломки американского истребителя. Активисты установили, что эта боевая машина — участница советско-японской войны родом из 1945 года. По номеру двигателя они надеются восстановить все обстоятельства крушения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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