Куба обвинила США в организации протестов в стране
В республике заявили, что якобы в беспорядках участвовали те, кто постоянно встречается и всячески контактирует с американскими дипломатами.
Фото © Twitter / Samuel Williams
Власти США напрямую вовлечены в организацию протестов на Кубе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.
"Обвиняю Правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несёт значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля", — сказал он.
По словам Родригеса, 11 июля в протестах участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы". Протестующие, отметил он, получали финансирование и инструкции из-за рубежа. Также они передвигались на автомобилях с дипстатусом и постоянно встречались с американскими дипломатами. Министр добавил, что в беспорядках принимали участие и "лица с криминальным прошлым и маргиналы".
Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".
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