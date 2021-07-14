Куба обвинила США в организации протестов в стране

Власти США напрямую вовлечены в организацию протестов на Кубе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Обвиняю Правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несёт значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля", — сказал он.

По словам Родригеса, 11 июля в протестах участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы". Протестующие, отметил он, получали финансирование и инструкции из-за рубежа. Также они передвигались на автомобилях с дипстатусом и постоянно встречались с американскими дипломатами. Министр добавил, что в беспорядках принимали участие и "лица с криминальным прошлым и маргиналы".