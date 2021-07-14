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Куба обвинила США в организации протестов в стране

В республике заявили, что якобы в беспорядках участвовали те, кто постоянно встречается и всячески контактирует с американскими дипломатами.

14 июля, 00:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/votesamuelwill1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Samuel Williams</a></p>

Фото © Twitter / Samuel Williams

Власти США напрямую вовлечены в организацию протестов на Кубе. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Обвиняю Правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несёт значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля", — сказал он.

СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе

СМИ сообщили о первой жертве беспорядков на Кубе

По словам Родригеса, 11 июля в протестах участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы". Протестующие, отметил он, получали финансирование и инструкции из-за рубежа. Также они передвигались на автомобилях с дипстатусом и постоянно встречались с американскими дипломатами. Министр добавил, что в беспорядках принимали участие и "лица с криминальным прошлым и маргиналы".

Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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