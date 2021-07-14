Стало известно, как мошенники могут узнать остаток по банковскому счёту

Мошенники используют голосового помощника-робота для получения доступа к номерам карт и остаткам по счёту клиентов банков. Об этом "Известиям" рассказали эксперты по кибербезопасности.

Так, 12 июля клиенту Сбера позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о мошеннических действиях. Звонивший уже владел кое-какой информацией, например о последних цифрах карт и остатках по счетам. Выяснилось, если позвонить в финансовую организацию с номера телефона, который привязан к одной из карт, то голосовой помощник называет эти сведения без дополнительных запросов. В Сбере, в свою очередь, отметили, что проводят проверку по данному факту, однако сейчас подобной проблемы обнаружено не было.

"Универсальность этой схемы состоит в том, что для её использования необязательно держать клиента на телефоне. Можно заранее позвонить с подменённого номера, узнать остатки по счетам карт и составить необходимый скрипт. Зачастую чем больше сумма на счёте, тем больше тревожность владельца средств. Именно поэтому состоятельные люди — как правило, образованные и сознательные — всё равно становятся жертвами социальной инженерии", — отметил технический директор компании RuSIEM Антон Фишман.

Уточним, что в минувшем году Центробанк предупреждал кредитные организации о подобных рисках после случая в одном из банков. Отмечается, что в некоторых финансовых организациях требуют звонка от клиента с его номера телефона, прохождения по звуковому меню и введения части номера карты.