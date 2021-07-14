Диетолог рассказала об укрепляющем иммунитет продукте

Регулярное употребление кефира может укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и способствует усвоению тяжёлой пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что этот продукт может стать основой для холодных супов, если в него добавить овощи. Также, по словам Соломатиной, кефир хорошо сочетается и с ягодами. При этом его можно употреблять и как самостоятельный продукт: одного стакана в день будет достаточно, чтобы поддержать благоприятное состояние микробиоты, заверила диетолог.

"Конечно, мы не укрепим иммунитет разово, выпив литр кефира. Но дело в том, что 70% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несёт необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне", — отметила диетолог.