НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Диетолог рассказала об укрепляющем иммунитет продукте

Его можно употреблять самостоятельно, а также с добавлением, например, овощей или ягод.

14 июля, 01:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Регулярное употребление кефира может укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и способствует усвоению тяжёлой пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что этот продукт может стать основой для холодных супов, если в него добавить овощи. Также, по словам Соломатиной, кефир хорошо сочетается и с ягодами. При этом его можно употреблять и как самостоятельный продукт: одного стакана в день будет достаточно, чтобы поддержать благоприятное состояние микробиоты, заверила диетолог.

Нутрициолог рассказала, из чего приготовить полезную окрошку

Нутрициолог рассказала, из чего приготовить полезную окрошку

"Конечно, мы не укрепим иммунитет разово, выпив литр кефира. Но дело в том, что 70% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несёт необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне", — отметила диетолог.

Ранее Лайф рассказывал, что член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша раскрыла рецепт полезного перекуса. Специалист уверена, что нужно правильно выбирать продукты, чтобы не навредить своему здоровью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Диетолог назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару

сегодня в 02:16

"Болеют уже и в третий раз, и в четвёртый": Врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

9 июля, 21:40

Известный российский физик-ядерщик умер от коронавируса

вчера в 20:44

Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару, который установится к осени

сегодня в 02:09

Россия заняла четвёртое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

сегодня в 01:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1