Диетолог назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару

В жаркие дни лучше уменьшить употребление горячих супов, газировки и кофе, который стимулирует к частому выведению влаги из организма, что, в свою очередь, приводит к нарушению водно-солевого баланса — могут появиться отёки, а вес останется на месте. Об этом рассказала диетолог Елена Кален.

"Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы всё равно почувствуете ещё большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела", — написала Кален в своём инстаграме.

Вместо горячих супов в жару лучше отдать предпочтение овощным и холодным — из томатов, кабачков, сельдерея и огурцов, советует диетолог. Кроме того что в них больше витаминов, они ещё быстро насыщают и освежают. А если нет привычки пить воду, то и в этом помогут супы: они восполнят недостаток жидкости в организме.