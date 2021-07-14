Диетолог назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару
Особенно полезен совет диетолога тем, кто хочет постройнеть. Так, например, холодный суп из овощей не только поможет сохранить фигуру, но и насытит витаминами.
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В жаркие дни лучше уменьшить употребление горячих супов, газировки и кофе, который стимулирует к частому выведению влаги из организма, что, в свою очередь, приводит к нарушению водно-солевого баланса — могут появиться отёки, а вес останется на месте. Об этом рассказала диетолог Елена Кален.
"Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы всё равно почувствуете ещё большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела", — написала Кален в своём инстаграме.
Вместо горячих супов в жару лучше отдать предпочтение овощным и холодным — из томатов, кабачков, сельдерея и огурцов, советует диетолог. Кроме того что в них больше витаминов, они ещё быстро насыщают и освежают. А если нет привычки пить воду, то и в этом помогут супы: они восполнят недостаток жидкости в организме.
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