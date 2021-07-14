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Диетолог назвала три продукта, от которых стоит отказаться в жару

Особенно полезен совет диетолога тем, кто хочет постройнеть. Так, например, холодный суп из овощей не только поможет сохранить фигуру, но и насытит витаминами.

14 июля, 02:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В жаркие дни лучше уменьшить употребление горячих супов, газировки и кофе, который стимулирует к частому выведению влаги из организма, что, в свою очередь, приводит к нарушению водно-солевого баланса — могут появиться отёки, а вес останется на месте. Об этом рассказала диетолог Елена Кален.

"Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы всё равно почувствуете ещё большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела", — написала Кален в своём инстаграме.

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Вместо горячих супов в жару лучше отдать предпочтение овощным и холодным — из томатов, кабачков, сельдерея и огурцов, советует диетолог. Кроме того что в них больше витаминов, они ещё быстро насыщают и освежают. А если нет привычки пить воду, то и в этом помогут супы: они восполнят недостаток жидкости в организме.

Ранее Лайф писал, как на диете справиться с плохим настроением. Помочь в борьбе с неприятными эмоциями на пути к фигуре мечты могут продукты, которые содержат определённую аминокислоту.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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