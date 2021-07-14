Аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару, который установится к осени

К осени российская валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

"Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своём балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю", — поделился он своим мнением во время беседы с агентством "Прайм".

Тузов подчеркнул, что сейчас нефть марки Brent торгуется по ценам апреля 2019 года, когда рубль к доллару был на уровне 65 рублей за доллар. Однако, по его словам, если взять во внимание уровень мировой инфляции, то курс в 70 рублей за доллар выглядит более вероятным.