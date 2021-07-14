Врач рассказал о максимальном интервале между дозами вакцины

Перенести введение второго компонента антиковидной вакцины возможно на несколько недель и только в случае проблем со здоровьем, считает главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

"Но если речь идёт о планировании отпуска или командировке, это обстоятельства, которыми мы можем управлять, здесь во главе угла должна быть вакцинация. Перемещения в другие регионы — это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск", — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Три из четырёх российских вакцин состоят из двух компонентов. Делать вторую прививку "Спутника V" необходимо через 21 день, "Эпиваккороны" — через 14–21 день, "Ковивака" — через 14 дней. Если ввод второго компонента откладывается ненадолго, это не влияет на формирование иммунного ответа, добавил врач. Хуже не будет, но желаемый результат будет отсрочен. А если затянуть надолго, то прививаться придётся с самого начала.

"Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введён второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент", — разъяснил Чурадзе.