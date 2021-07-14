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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева у детей в жару

В частности, рекомендуется отказаться от активных игр, а одежду выбирать из натуральных тканей — она должна быть лёгкой и свободной.

14 июля, 03:29
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Чтобы избежать перегрева у детей в жаркую погоду, желательно избегать длительного воздействия тепла на организм ребёнка, а также исключить прогулки в период с 12:00 до 16:00. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей", — говорится в сообщении.

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В службе также рекомендовали избегать активных игр и физических нагрузок в жаркую погоду. Помимо прочего подчёркивается, что одежду ребёнку необходимо выбирать из натуральных тканей: она должна быть лёгкой и свободной.

Ранее москвичей предупредили о 30-градусной жаре на всю неделю. Кардинальную смену погоды с ветром и дождями жителям столицы стоит ждать не раньше будущей субботы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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