В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева у детей в жару

Чтобы избежать перегрева у детей в жаркую погоду, желательно избегать длительного воздействия тепла на организм ребёнка, а также исключить прогулки в период с 12:00 до 16:00. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей", — говорится в сообщении.

В службе также рекомендовали избегать активных игр и физических нагрузок в жаркую погоду. Помимо прочего подчёркивается, что одежду ребёнку необходимо выбирать из натуральных тканей: она должна быть лёгкой и свободной.