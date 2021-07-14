В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева у детей в жару
В частности, рекомендуется отказаться от активных игр, а одежду выбирать из натуральных тканей — она должна быть лёгкой и свободной.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Чтобы избежать перегрева у детей в жаркую погоду, желательно избегать длительного воздействия тепла на организм ребёнка, а также исключить прогулки в период с 12:00 до 16:00. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор напоминает, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей", — говорится в сообщении.
В службе также рекомендовали избегать активных игр и физических нагрузок в жаркую погоду. Помимо прочего подчёркивается, что одежду ребёнку необходимо выбирать из натуральных тканей: она должна быть лёгкой и свободной.
Ранее москвичей предупредили о 30-градусной жаре на всю неделю. Кардинальную смену погоды с ветром и дождями жителям столицы стоит ждать не раньше будущей субботы.
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